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Тен Хаг перед матчем с «Галатасараем» в Стамбуле: «Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. У «МЮ» великая история. Важно, как мы играем»

Тен Хаг перед матчем с «Галатасараем» в Стамбуле: «Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. У «МЮ» великая история. Важно, как мы играем»

«Конечно, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Контролируйте эмоции, не давайте им ничего.

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