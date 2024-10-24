Honda считает Passport TrailSport лучшим внедорожником для приключений

Японская Honda готовит Passport и Passport TrailSport нового поколения и отмечает, что Passport TrailSport 2026 года – это лучший внедорожник Honda для приключений с по-настоящему прочным кузовом, расширенными возможностями и новейшими внедорожными функциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии