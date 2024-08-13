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Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области

Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области

Global Look Press/Evan Vucci - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден во время рабочего визита в штат Новый Орлеан сообщил, что он регулярно получает доклады о ситуации в Курской области.

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