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«Легче не стало». Синнер – о трудностях в общении с королевской семьей

Янник Синнер рассказал об общении с королевской семьей после финала « Уимблдона ». Сегодня в Королевскую ложу пришли принц и принцесса Уэльские вместе с двумя старшими детьми – Джорджем и Шарлоттой.

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