Маск проводит в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Американский предприниматель, основатель SpaceX, новый владелец Twitter Илон Маск накануне, 3 декабря, начала на своей странице в соцсети опрос, следует ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.