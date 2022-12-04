Наш потерянный мир

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Маск проводит в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Маск проводит в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Американский предприниматель, основатель SpaceX, новый владелец Twitter Илон Маск накануне, 3 декабря, начала на своей странице в соцсети опрос, следует ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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