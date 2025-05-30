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Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одно решение американского коллеги Дональда Трампа проверкой на благонадежность.

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