Кошмарный древний мир: учёные нашли детёнышей в желудке юного тираннозавра

В ходе палеонтологических раскопок в Канаде учёные нашли детёнышей в желудке молодого тираннозавра.Исследователи Королевского Тирреловского палентологического музея (Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Канада) при исследовании найденных останков молодого горгозавра (разновидность тираннозавров) обнаружили в его желудке двух детёнышей.
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