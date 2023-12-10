Кошмарный древний мир: учёные нашли детёнышей в желудке юного тираннозавра

В ходе палеонтологических раскопок в Канаде учёные нашли детёнышей в желудке молодого тираннозавра.Исследователи Королевского Тирреловского палентологического музея (Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Канада) при исследовании найденных останков молодого горгозавра (разновидность тираннозавров) обнаружили в его желудке двух детёнышей.