На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массового ДТП

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». По информации источника, на внутренней стороне 15 км МКАД столкнулись грузовик, минифургон и легковой автомобиль.
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