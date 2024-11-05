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Вучич назвал грядущие выборы президента США судьбоносными

Вучич назвал грядущие выборы президента США судьбоносными

Выборы президента Соединенных Штатов станут судьбоносными для всего человечества. Они принесут мир или переход к третьей мировой войне, рассказал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Happy.

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