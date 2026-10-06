ES Long Setup - Untested pdVAL + SP + Previous Supply E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest on ES is a potential long around 7794–7793.
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