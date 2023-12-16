Владимир Корнилов: Как СССР боролся за украинизацию металлургов: история недовольства на 15 декабря 1928 года

В этот день 95 лет назад (15 декабря 1928 г.) «Приазовский пролетарий» передавал из украинской столицы недовольство недостаточным темпом украинизации металлистов, особенно в Харькове, Днепропетровске и Луганске.
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