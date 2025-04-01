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Самое смешное из первоапрельских советских номеров «Крокодила» за всю историю журнала

Самое смешное из первоапрельских советских номеров «Крокодила» за всю историю журнала

Юморительная и смехотворная подборка самой дурацкой дури, дурнины и дуроломства, собранная нами в одном месте специально к 1 апреля — Дню дурака! фото: «Крокодил»Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины ты один нам поддержка и опора, о великий и могучий журнал «Крокодил»! Точнее, не весь журнал, а значительно локальнее — рубрика «Нарочно не придумаешь».

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