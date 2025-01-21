Правительство Петербурга и «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» заключили соглашение о сотрудничестве

Оно направлено на развитие биржевой торговли Правительство Петербурга и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие биржевой торговли.
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