По итогам прошлой недели (с 4 по 10 июня) годовая инфляция в России составила 8,37% (8,17% неделей ранее).
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