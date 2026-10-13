Рейс из Рима отменили из-за нашествия клопов

www.globallookpress.com/imago-images.de Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима в Перт после того, как пассажиры обнаружили на борту самолета постельных клопов.
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