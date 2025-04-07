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Царьград

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Порт под контролем. ВСУ стягивают в Одессу технику и натовские ракеты для обороны города. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Порт под контролем. ВСУ стягивают в Одессу технику и натовские ракеты для обороны города. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Если Киев сформирует ударный кулак, то может начать новое контрнаступление против России. На улицах украинских городов замечена техника с необычной символикой.

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