Коробченко: Татарстан готов предложить Таджикистану весь опыт в создании технопарков

Татарстан готов предложить Таджикистану весь накопленный положительный опыт в создании технопарков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, выступая на бизнес-форуме «Таджикистан – Татарстан».
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