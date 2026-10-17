«Бурсаспор» примет «Бахчешехир», «Керфез» сыграет с «Тофашем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тюрк Телеком – 3-0, Бахчешехир – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Керфез – 2-1, Фенербахче – 2-1, Эсенлер Эрокспор – 2-1, Трабзонспор – 2-1, Каршияка – 2-2, Меркезефенди – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Петким Спор – 1-2, Галатасарай – 1-2, Тофаш – 1-2, Бешикташ – 1-2, Бордо – 0-3, Чайырова – 0-4.
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