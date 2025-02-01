Минниханов: Обмен опытом и передовыми практиками будут способствовать совершенствованию нашей работы

В Казани 29-30 января состоялись региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», организованные Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.
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