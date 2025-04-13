Новейший Ferrari 12Cilindri прибыл в Россию: эксклюзивный суперкар с V12 оценили почти в миллион евро

В России выставлен на продажу новейший суперкар Ferrari 12Cilindri 2024 года выпуска: автомобиль доступен в одном из столичных шоу-румов за внушительную сумму — 95 миллионов рублей (около 990 тысяч евро).
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