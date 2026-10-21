Принц Гарри публично предложил королевской семье перевернуть страницу многолетнего конфликта. В интервью GQ он объяснил, почему сейчас это для него важнее старых обид: «Учитывая все, что сейчас происходит в мире, самое важное — это примирение.
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