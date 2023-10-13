Тренер России U21 о 2:2 со «СКА Бразилия»: «Мы ожидали, что будет тяжело, потому что акклиматизация проходит непросто»

«Неплохая боевая игра. Мы ожидали, что будет тяжело, потому что акклиматизация проходит непросто. Начало провели неплохо, потом чувствовалось, что немного подсели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Долгие и благие лета нашему президенту». Навка поздравила Путина с днем рождения
- Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
Свежие комментарии