Болгария передумала продавать Украине российские атомные реакторы

Болгария передумала продавать Украине реакторы российского производства для атомной электростанции. Как пояснил СМИ вице-премьер Атанас Зафиров, Болгария решила развивать собственную ядерную энергетику на фоне удорожания электроэнергии.
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