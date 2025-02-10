Новые «Звёздные войны»

Художественная концепция гибридного лазерного оружия наземно-космического базирования, октябрь 1984 года «Железный купол» Речь идет о системе, которая должна позволить США «обнаруживать и отражать» удары при помощи «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения».