Пилоты заметили шары в небе над Москвой

Пилоты рейса «Уральских авиалиний» заметили три шара в небе над Москвой при заходе на посадку. Экипаж Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву, сообщил о том, что заметил данные объекты на высоте 2000 футов (примерно 600 метров) в районе аэропорта Домодедово.