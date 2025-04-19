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Пилоты заметили шары в небе над Москвой

Пилоты заметили шары в небе над Москвой

Пилоты рейса «Уральских авиалиний» заметили три шара в небе над Москвой при заходе на посадку. Экипаж Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву, сообщил о том, что заметил данные объекты на высоте 2000 футов (примерно 600 метров) в районе аэропорта Домодедово.

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