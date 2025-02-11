СВО подходит к концу. Начинается война

По гинекологу разок долбануть КИНЖЛОМ или чем по мягче, и на несколько шлюх станет меньше на нашей планете.

Юрий Кушнарев

автор прав,только что толку? Слишком много в России зависит от президента путина.А его решения зачастую как минимум опаздывают. На мнение граждан по многим вопросам он забил,говоря по-простому. То,что идёт настоящая война и не с 22 года все знают,но по- прежнему все на расслабоне.Хотя бы в приграничных областях перешли на военное положение,но куда там.