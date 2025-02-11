Когда-нибудь потом, через 50 лет, совсем другой американский президент скажет, что «русские помогли Америке уничтожить украинский нацизм».
СВО подходит к концу. Начинается война
Комментарии
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Владимир Яковлевич
По гинекологу разок долбануть КИНЖЛОМ или чем по мягче, и на несколько шлюх станет меньше на нашей планете.
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9 час.
владимир рябченко
ЗеленЮгенд на подходе...
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3 час.
Юрий Кушнарев
автор прав,только что толку? Слишком много в России зависит от президента путина.А его решения зачастую как минимум опаздывают. На мнение граждан по многим вопросам он забил,говоря по-простому. То,что идёт настоящая война и не с 22 года все знают,но по- прежнему все на расслабоне.Хотя бы в приграничных областях перешли на военное положение,но куда там.
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3 час.
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