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Мое Люблино

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  • Валерий Соловьев
    Чую собянин что-то окрывать приедет. До этого два месяца конь не валялся.В районе Люблино ...
  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

Виртуальными лабораториями воспользовались более 4,4 млн раз В рамках «Московской электронной школы» работают работают 42 виртуальные лаборатории, которыми столичные школьники воспользовались уже более 4,4 млн раз.

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