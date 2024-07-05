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Криотерапия побеждает псориаз

Псориаз является одним из самых частых заболеваний кожи человека. В связи с этим, медицина активно исследует причины, провоцирующие этот недуг: нервные стрессы, интеллектуальное переутомление, острые и хронические соматические заболевания, токсические воздействия (алкоголизм, наркомания, токсикомания, существенные нарушения диеты, экологическая травма и т.

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