Криотерапия побеждает псориаз

Псориаз является одним из самых частых заболеваний кожи человека. В связи с этим, медицина активно исследует причины, провоцирующие этот недуг: нервные стрессы, интеллектуальное переутомление, острые и хронические соматические заболевания, токсические воздействия (алкоголизм, наркомания, токсикомания, существенные нарушения диеты, экологическая травма и т.