На 53-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» (2:1) судья Сергей Карасев при счете 2:0 ошибочно не зафиксировал фол Ильи Жбанова и не назначил пенальти в пользу красно-белых.