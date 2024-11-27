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«Ростов» — «Спартак»: Карасев ошибочно не назначил пенальти за фол на Мартинсе

На 53-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» (2:1) судья Сергей Карасев при счете 2:0 ошибочно не зафиксировал фол Ильи Жбанова и не назначил пенальти в пользу красно-белых.

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