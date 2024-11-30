Севастопольский дорожный успех

И.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено провел еженедельный штаб по дорожному строительству с подрядчиками, где обсудили ремонт дорог, который мы выполняем в садовых товариществах между Фиолентовским и Монастырским шоссе.
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