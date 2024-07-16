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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диаз подал в суд на организатора боя с Масвидалем. Нейту не выплатили $9 млн

«Нейт Диаз подал в суд на компанию Fanmio и ее промоутера Соломона Энгеля из-за отсутствия выплат по итогу боя с Хорхе Масвидалем.

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