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Премьер-министр Онтарио предложил Трампу поцеловать его задницу

Премьер-министр Онтарио предложил Трампу поцеловать его задницу

www.globallookpress.com/Darren Calabrese/Keystone Press Agency Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в ходе пресс-конференции подтвердил, что предложил президенту США Дональду Трампу "поцеловать его задницу".

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