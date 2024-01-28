В ледовом спектакле о снятии блокады в Петербурге появятся настоящие военные машины

Выступят Камила Валиева, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Марк Кондратюк и другие. В рамках концерта-спектакля Ильи Авербуха в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на лёд Ледового дворца выйдут звёзды фигурного катания и не только.