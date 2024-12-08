Несёт радар с синтезированной апертурой: в польской прессе заявляют о военной роли запущенного Россией спутника «Кондор-ФКА»

Юрий Ильинов

Дамаск пал: Иран предупреждал Асада, что не станет ему помогать После стремительного продвижения боевиков к столице Сирии, ранним утром воскресенья ими был захвачен аэропорт и практически весь город. В сети появляются видео, где джихадисты показывают захваченные телецентр и Министерство внутренних дел. К этому моменту СМИ сообщают, что президент Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. По сообщениям американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников, чуть ранее Иран предупреждал президента Асада о том, что помощь его властям в борьбе с боевиками, захватившими часть территории страны, будет ограниченной. Ранее на этой неделе Тегеран заявил Асаду, что помощь будет ограничена, обвинив его войска в отступлении – заявили изданию арабские чиновники, информированные о ходе переговоров между Ираном и Сирией. По мнению инсайдеров WSJ, Иран вывел из страны свой старший командный состав, что был дислоцирован на востоке Сирии. Последние подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска. Это подтверждает также телеканал Al Jazeera. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов предпринять шаги по передаче власти переходному руководящему органу. Несколькими часами ранее повстанческие силы заявили, что захватили важнейший город Хомс. Сирийские военные силы рухнули с ошеломляющей скоростью, пишет газета. С падением Дамаска и выводом остатков войск из города, в котором еще раздаются взрывы, начинается совершенно новый этап в жизни Сирии и Ближнего Востока. Эксперты полагают, что захватившие столицу боевики лишь прокладывают путь серьезным игрокам, которые уже раздумывают над тем, как делить целое государство. Днем ранее Bloomberg сообщал, что Асад в отчаянии даже обратился негласно к США за помощью в разрешении кризиса, так как РФ и Иран пока не проявили активных действий по спасению союзника, но Вашингтон ответил отказом. Теперь вакуум власти, образовавшийся в стране, будут стараться заполнить прежде всего соседи: Иран, Турция и Израиль. Но больше всего шансов получить огромное влияние над остатками республики у Вашингтона и Анкары, уверены аналитики.