Чем полезен кофе и сколько его можно пить

Кофеманы могут радоваться, ведь их любимый напиток признан полезным для здоровья. Китайские исследователи, глубоко изучившие свойства кофе, установили, что он снижает риск деменции и облегчает состояние сосудов при гипертонии.
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