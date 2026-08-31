Президент Путин выразил соболезнования жертвам наводнения на границе Непала и Китая

Наводнение случилось утром 26 августа после схода мощного селевого потока в районе границы между Непалом и Китаем.
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