Правда о нашей ауре

Поднятие темы ауры в определенных кругах, скорее всего, вызовет одну из двух противоположных реакций: “Аура! Что за чушь”, или “О, аура! Знаете, у моего друга был сеанс, и вокруг него было такое ярко-красное, очень мощное свечение.