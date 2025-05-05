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История России

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Правда о нашей ауре

Правда о нашей ауре

  Поднятие темы ауры в определенных кругах, скорее всего, вызовет одну из двух противоположных реакций: “Аура! Что за чушь”, или “О, аура! Знаете, у моего друга был сеанс, и вокруг него было такое ярко-красное, очень мощное свечение.

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