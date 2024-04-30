Британский депутат Болдуин указала, что санкции против РФ не работают

Санкции, которые западные страны вводят против России, работают «не особо эффективно». К такому выводу пришла председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин в беседе с журналистом Financial Times.
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