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Аргументы и Факты

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Британский депутат Болдуин указала, что санкции против РФ не работают

Британский депутат Болдуин указала, что санкции против РФ не работают

Санкции, которые западные страны вводят против России, работают «не особо эффективно». К такому выводу пришла председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин в беседе с журналистом Financial Times.

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