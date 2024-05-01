Подарок от жениха и баня: невесты на Руси знали толк в проведении девичников

Традиция объединяла и бедных, и богатых.Сегодня баня — не только деревенское «развлечение», а отличный способ отдохнуть и снять напряжение у большинства современных людей, которые устали после тяжелой недели.
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