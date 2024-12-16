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Царьград

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Синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 декабря в Новосибирске

Синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 декабря в Новосибирске

Сильных морозов не ожидается, как и обилия солнечных дней. В Новосибирске прогнозируются осадки.Вторая половина декабря начнётся в Новосибирске с похолодания до -11…-13 градусов, но потом снова немного потеплеет и пойдёт снег.

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