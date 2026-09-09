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Орловские селекционеры проиграли суд подрядчику из-за собственных ошибок

Орловские селекционеры проиграли суд подрядчику из-за собственных ошибок

В Арбитражном суде Орловской области завершился затяжной спор между ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» (знаменитый ВНИИСПК, расположенный в деревне Жилина под Орлом) и подрядчиком ООО «НИКА».

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