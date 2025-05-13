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Президент Путин поздравил НОВАТ с 80-летием

Президент Путин поздравил НОВАТ с 80-летием

Крупнейший за Уралом театр открылся вскоре после Победы, 12 мая 1945 года.Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 80-летием.

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