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Тихий конец сланцевой революции: крупные нефтяники США почти полностью подмяли отрасль

Тихий конец сланцевой революции: крупные нефтяники США почти полностью подмяли отрасль

Сланцевая революция, начавшаяся около 15 лет назад, привела к появлению тысяч мелких буровых компаний, стартапов с венчурным капиталом, которые перевернули глобальный энергетический порядок с ног на голову и восстановили США в статусе крупнейшего в мире производителя нефти.

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