В Екатеринбурге подросток-зацепер упал на рельсы перед трамваем

В Екатеринбурге несовершеннолетний зацепер сорвался на рельсы перед движущимся трамваем. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись опубликовал канал «Екатеринбург.
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