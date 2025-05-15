Российские банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами

Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания. Ужесточение контроля за транзакциями с бюджетными средствами объясняется тем, что мошенники чаще крадут средства, предназначенные для поддержки военнослужащих и детских пособий.
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