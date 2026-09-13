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Регионы России

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США готовы поставлять Ирану ядерное топливо при условии урегулирования ядерной программы

США готовы поставлять Ирану ядерное топливо при условии урегулирования ядерной программы

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил о готовности Вашингтона обеспечить Иран ядерным топливом из-за рубежа в случае согласования по вопросам иранской ядерной программы.

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