Cтанислав Павловский: «Мы наплодили множество ненужных органов»

Так называемая судебно-правовая реформа в Молдове может быть названа таковой только в форме издевательства или в форме неудачной шутки, и Молдове не нужны процедуры веттинга и пре-веттинга для оценки неподкупности кандидатов на должность судей и прокуроров.
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