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Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу

Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу

Очередным тестом на выживаемость для просроченного главы киевского режима Владимира Зеленского станет выделение или невыделение ему и его камарилье дополнительных 27 миллиардов евро, которые он потребовал почти месяц назад.

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