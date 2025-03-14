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Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Архангельске

Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Архангельске

Аналитики hh.ru изучили, как изменился спрос на стоматологов в Поморье за последний год.За последний год в регионе было открыто более 300 вакансий для врачей-стоматологов, что на 45% больше, чем годом ранее.

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