Стало известно, сколько зарабатывают стоматологи в Архангельске

Аналитики hh.ru изучили, как изменился спрос на стоматологов в Поморье за последний год.За последний год в регионе было открыто более 300 вакансий для врачей-стоматологов, что на 45% больше, чем годом ранее.
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