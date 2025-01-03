Суд обязал "Яндекс" закрыть доступ к фото и картам НПЗ из-за атак дронов

Суд в Москве обязал компанию «Яндекс» заблокировать на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России из-за регулярных атак на него украинских беспилотников.
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